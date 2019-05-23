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الشيخ محمود الشحات أنور: تعلمت تلاوة القرآن الكريم من والدي

الخميس 23/مايو/2019 - 06:46 م
الشيخ محمود الشحات
الشيخ محمود الشحات أنور
البهى عمرو
أبهر الشيخ محمود الشحات أنور مشاهدى برنامج أخبار مصر المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أيمن عدلي وذلك خلال تلاوته لمجموعة من الأيات القرأنية.

وقال الشيخ، محمود الشحات، إنه نشأ مثل إى طفل صغير، ولكن بيته كان حفظة القرأن الكريم، وأن والده كان من عمالقة قراء القرآن الكريم.

وأضاف خلال الحوار، أن والده كان له تأثير كبير على وصوله لهذه المرحلة، مؤكدا أنه كان يستمع لصوت ابيه وكان يقلده.

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