رئيس جامعة المنوفية يعقد اللجنة العليا للبرامج الجديدة

انعقدت اليوم اللجنة العليا للبرامج الجديدة بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وعضوية المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، والدكتور علوى الخولى عميد الهندسة والدكتور عبد الناصر عبد الجواد عميد الهندسة الإلكترونية ومها الشريف مدير عام شئون التعليم.



بدأت الجلسة بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة ومتابعة القرارات السابقة وماتم تنفيذه، وإحاطة الأعضاء بمحاضر اللجنة التنسيقية للبرامج الجديدة بكلية الهندسة (الهندسة الكهربية والحاسبات، هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، هندسة الميكاترونيات)، وبرامج كلية الهندسة الاكترونية (هندسة الاتصالات والشبكات، الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، هندسة التحكم الصناعى) وبرنامجى كلية الحاسبات والمعلومات (الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، هندسة البرماجيات).



كما ناقش الاجتماع جدول الأعمال ومقترح آلية دعم الطلاب (المتفوقين، المتعثرين علميا، والمتعثرين اجتماعيا) ببرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، ومناقشة التعديلات المقترحة فى اللائحة الداخلية الموحدة للنظام الإدارى والمالى للبرامج الدراسية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكليات الهندسة والهندسة الإلكترونية والحاسبات والمعلومات.



وأكد مبارك على أهمية البرامج الجديدة وتنوعها، وأهمية التوسع فى البرامج الجديدة وزيادة أعدادها بمختلف التخصصات لتطوير العملية التعليمية، وجذب المزيد من الطلاب، وزيادة مجالات العمل أمام الخريجين.