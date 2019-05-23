رنا سماحة تبهر متابعيها بعباءة سمراء على الإنستجرام.. صور

نشرت الفنانة رنا سماحة، صور لها في إطلالة جميلة ومختلفة للغاية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وذلك خلال استعدادها للظهور في احد البرامج الشهيرة.



وارتدت رنا عباءة سمراء اللون مصنوعة من الحرير مطعمة ببعض النقوشات الذهبية من على منطقة الرقبة، ونزولا على كامل العباءة، وتوسطها حزام من نفس لون العباءة.



وتركت رنا شعرها منسدلا بشكل عشوائي على أكتافها، ولم تتكلف في وضع المكياج فاختارت بعض اللمسات البسيطة، والمميزة، فابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، و برز بالكنتور جمال وجنتيها.



ولم تتكلف رنا في ارتدداء الاكسسورات فاختارت الظهور بشكل بسيط، والاكتفاء بالعباءة السوداء لتبرز من ملامحها الشرقية المميزة.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..