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فن

مسلسل هوجان الحلقة 18.. محمد إمام ينقذ هاجر أحمد من الطعن بالسكين

الخميس 23/مايو/2019 - 11:24 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يستمر الفنان محمد إمام فى حصد ردود الفعل الإيجابية على مسلسل جوهان بـ الحلقة الـ 18 الذى يعرض على شاشة الحياة.

ويظهر ضمن أحداث الحلقة 18 "لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز – فى سيارة فارهة داخل الحارة ويقابل "حورس" – أوس أوس – ويطلب منه سرقة الأوراق الخاصة بكمال اللباد" – رياض الخولى – من منزل "بهلول" – صلاح عبد الله.

تتوالى الأحداث حتى يخرج هوجان مع نور ويذهبا الى مكان فى الصحراء للتحدث سويًا وينصحها بالسفر خارج البلد وتطلب منه ان يسافر معها، وفجأة يخرج شخص ويحاول طعن نور بسلاح أبيض ولكن هوجان ينقذها ويعرف من هذا الشخص من الذى أرسله ويخبره بأنه حسين الوالى ويذهب هوجان ويحضر حسين الى منزل كمال حتى يأخذ حقه منه هو نور ابنته خاصة وأنه حاول قتلها مرتين.

مسلسل هوجان الحلقة 18 من بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد.

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