الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية

شاهدت الملكة إليزابيث تذكرة أولى رحلاتها الطويلة بعد توليها عرش بريطانيا عندما زارت مقر شركة الخطوط الجوية البريطانية بمطار هيثرو اليوم الخميس بمناسبة مرور مئة عام على إنشاء الشركة.



وكانت التذكرة لرحلة إلى جاميكا مع زوجها فيليب في نوفمبر عام 1953. وكان مكتوبا على التذكرة "اسم الراكب: جلالة الملكة إليزابيث الثانية" وأن الرحلة من لندن إلى مونتيجو باي.



واستقبل موظفون يرتدون أزياء الشركة المختلفة من ثلاثينيات القرن الماضي حتى اليوم الملكة إليزابيث بينما أطلعها مسؤولوها على تاريخ الناقلة البريطانية.



وكانت شركة طائرات النقل والسفر المحدودة، الشركة السابقة للخطوط الجوية البريطانية، بدأت أول خدمة جوية يومية في العالم بين لندن وباريس في 25 أغسطس 1919.



وبعد عدة عمليات اندماج تأسست الخطوط الجوية البريطانية عام 1974 وتم خصخصتها عام 1987. وهي الآن جزء من مجموعة الخطوط الجوية الدولية التي تأسست من اندماج الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الأيبيرية عام 2011.