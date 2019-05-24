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ربع العُشر.. تعرف على كيفية إخراج زكاة الأسهم للشركات التجارية

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:20 ص
إخراج زكاة الأسهم
إخراج زكاة الأسهم للشركات التجارية
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟.

وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.

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