سفير فلسطين يستقبل نظيرته الكوبية بالقاهرة

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، نظيرته سفيرة جمهورية كوبا لدى مصر والسفير المرشح غير المقيم لدى فلسطين تانيا اجيار فرنانديز ، أمس الخميس ، وذلك بمقر السفارة .



ووضع السفير دياب اللوح نظيرته في صورة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق أبناء فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف ، مثمنا دور بلادها الداعم للحق الفلسطيني الذي تقره المواثيق والشرائع الدولية.



ومن جهتها أكدت السفيرة فيرنانديز على موقف بلادها المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة .