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أخبار البلد

سفير فلسطين يستقبل نظيرته الكوبية بالقاهرة

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:49 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
القسم الدبلوماسي
استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، نظيرته سفيرة جمهورية كوبا لدى مصر والسفير المرشح غير المقيم لدى فلسطين تانيا اجيار فرنانديز ، أمس الخميس ، وذلك بمقر السفارة .

ووضع السفير دياب اللوح نظيرته في صورة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق أبناء فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف ، مثمنا دور بلادها الداعم للحق الفلسطيني الذي تقره المواثيق والشرائع الدولية.

ومن جهتها أكدت السفيرة فيرنانديز على موقف بلادها المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة .

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