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نجيب ساويرس: كنت بخاف أتعامل مع الحكومة وفريق مدبولي غيّر فكرتي.. فيديو وصور

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:09 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
احمد عبد القوى تصوير على الخشاب
قال المهندس نجيب ساويرس إنه كان "يخاف" من التعامل مع الحكومة حتى تعامل مع فريق عمل الدكتور مصطفى مدبولى فغير هذه الفكرة.

جاء ذلك خلال كلمة نجيب ساويرس أثناء تدشين حديقة زاد الجديدة مساء الخميس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن المهندس نجيب ساويرس يرأس مجلس إدارة شركة "أورا" للتطوير العقارى صاحبة مشروع "زاد"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات والواقع في قلب مدينة الشيخ زايد، والذي يعد الأول من نوعه في مصر بإجمالي استثمارات يصل إلى 35 مليار جنيه مصري ويمتد على مساحة 165 فدانا يتوسطها حدائق في قلب المشروع حيث يقدم المشروع تجربة السكن وسط الحدائق.

وفي تعليقه على الافتتاح، أوضح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا قائلا: "نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع وهذا ما سيقدمه "ZED" لمدينة الشيخ زايد".

واستمتع الحضور بأحدث ألحان الموسيقار الكبير عمر خيرت.

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