لطيفة تشوق جمهورها بصورة وتعلق: "شاغلني"

شاركت النجمة لطيفة جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".



ظهرت لطيفة بإطلالة جديدة حيث ارتدت فستانا بمبي مما أثار إعجاب جمهورها .



وعلقت لطيفة على صورتها، قائلة: " شاغلني ".



من ناحية أخرى تحضر لطيفة لأحدث ألبوماتها الغنائية، مشيرة إلى أنه يحمل اسم "شاغلني".



يذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان ألبوم "فريش" الذي طرحته قبل حوالي عامين، وتضمن 12 أغنية كاملة وهم: "فريش وكل اللى حبوا ولا يا عبد الله وتحلو الأيام وملحوقة وبحر الغرام وعشان حبيت وأخون لا وطبعك عنيد وأول مرة يا حبيبى والهم كبره وليلة".