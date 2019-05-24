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فن

موجز الفن .. السقا: نجومية تامر حسني سبب ترشيحه لـ "ولد الغلابة" .. ومحمد منير يبدأ تسجيل أغنيته الجديدة

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:16 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى حازت اهتمام القراء منها ملخص حلقات قابيل، ولد الغلابة ، لمس أكتاف، قمر هادي، بالإضافة إلي متابعة النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحمد السقا: نجومية وجماهيرية تامر حسني سبب ترشيحه ضيف شرف "ولد الغلابة"
https://www.elbalad.news/3838089

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
https://www.elbalad.news/3838057

لمس أكتاف الحلقة 18.. ياسر جلال يرفض مشاركة فتحي عبد الوهاب بسبب مصدر أمواله
https://www.elbalad.news/3838068

نشوى مصطفى: ياسمين صبرى هتكون من أهم نجمات العالم العربي
https://www.elbalad.news/3837999

محمد منير يبدأ تسجيل أغنيته الجديدة
https://www.elbalad.news/3838033

تولي إخراجه 3 مخرجين على غرار النسخة المصرية.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الإيطالية لـ زي الشمس
https://www.elbalad.news/3837888

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