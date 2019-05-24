موجز الفن .. السقا: نجومية تامر حسني سبب ترشيحه لـ "ولد الغلابة" .. ومحمد منير يبدأ تسجيل أغنيته الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى حازت اهتمام القراء منها ملخص حلقات قابيل، ولد الغلابة ، لمس أكتاف، قمر هادي، بالإضافة إلي متابعة النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
أحمد السقا: نجومية وجماهيرية تامر حسني سبب ترشيحه ضيف شرف "ولد الغلابة"
https://www.elbalad.news/3838089
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
https://www.elbalad.news/3838057
لمس أكتاف الحلقة 18.. ياسر جلال يرفض مشاركة فتحي عبد الوهاب بسبب مصدر أمواله
https://www.elbalad.news/3838068
نشوى مصطفى: ياسمين صبرى هتكون من أهم نجمات العالم العربي
https://www.elbalad.news/3837999
محمد منير يبدأ تسجيل أغنيته الجديدة
https://www.elbalad.news/3838033
تولي إخراجه 3 مخرجين على غرار النسخة المصرية.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الإيطالية لـ زي الشمس
https://www.elbalad.news/3837888
أحمد السقا: نجومية وجماهيرية تامر حسني سبب ترشيحه ضيف شرف "ولد الغلابة"
https://www.elbalad.news/3838089
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
https://www.elbalad.news/3838057
لمس أكتاف الحلقة 18.. ياسر جلال يرفض مشاركة فتحي عبد الوهاب بسبب مصدر أمواله
https://www.elbalad.news/3838068
نشوى مصطفى: ياسمين صبرى هتكون من أهم نجمات العالم العربي
https://www.elbalad.news/3837999
محمد منير يبدأ تسجيل أغنيته الجديدة
https://www.elbalad.news/3838033
تولي إخراجه 3 مخرجين على غرار النسخة المصرية.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الإيطالية لـ زي الشمس
https://www.elbalad.news/3837888