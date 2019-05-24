تحت شعار لن نرضخ لأي ضغوط.. الزمالك يتمسك بمواجهة الأهلي بعد كأس الأمم الأفريقية

تمسك مجلس إدارة نادى الزمالك بتأجيل مباراة الأهلي في الأسبوع الأخير من الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر متمسكا بترتيب جدول الدوري الممتاز الذي أرسلته له لجنة المسابقات.



وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية إنه على استعداد لمواجهة النادى الأهلى غدا قبل نهائى الكونفدرالية الأفريقية مؤكدا أن من يتحدث عن تأجيل مباريات الزمالك مغرض وما يحدث مع الأبيض حاليا حدث مع الأهلى من قبل ولكنه لن يرضخ لأي ضغوط وسيفعل ما هو فى مصلحة ناديه.



ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفيدرالية باستاد برج العرب .





