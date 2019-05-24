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تعليم

تعرف على حقيقة عقد امتحانات أولى ثانوي أوفلاين على فلاشة

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:51 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
نفى المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، كل ما تردد عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس اب، بشأن أن امتحانات أولى ثانوي تصل للطلاب في لجان امتحانات أولى ثانوي على فلاشة.

حيث قال المسئولون: هذا الكلام ليس صحيحا، ولا نستخدم فلاشة للامتحانات أو الإجابات، والامتحانات ليست أوفلاين .

وأضاف المسئولون: سوف نستعرض العمل الهائل الذي أنجزته الدولة بعد انتهاء امتحانات أولى ثانوي ، أن هناك عملا ومجهودا كبيرا قام به مهندسون وأساتذة مصريون في مركز التقييم والامتحانات وفي المديريات .

واستكمل المسئولون تصريحاتهم قائلين: لعلنا نحاول معرفة الحقيقة من المنبع قبل أن نستنتج ونتهكم بلا حجة على أناس يعملون ليل نهار من أجل إنجاح منظومة كبيرة جدا في ظروف ليست هينة ، ونتمنى للجميع كل التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستكمل طلاب اولى ثانوي امتحاناتهم بعد غد الأحد وتستمر حتى أول يونيو 2019 ، وستكون امتحاناتهم القادمة وفقا للجدول المعلن كالتالي :

* الأحد 26 مايو 2019 : الرياضيات

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا )

* الاثنين 27 مايو 2019 : الفلسفة

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)


* الثلاثاء 28 مايو 2019 : الفيزياء

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)


* الأربعاء 29 مايو 2019 : التاريخ

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)


* الخميس 30 مايو 2019 : الكيمياء

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)


* السبت 1 يونيو 2019 : اللغة الاجنبية الاولى

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا)

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