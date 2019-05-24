سبقهم 3 آلاف معتمر .. مطار القاهرة: استقبلنا 11 رحلة من جدة والمدينة المنورة

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، المعنية بتسيير رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، أكثر من 3 آلاف معتمر عائدين من الأراضي المقدسة، على متن 11 رحلة، عقب أداء مناسك العمرة.



وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الصالة الموسمية بالمطار، تواصل استقبال المعتمرين العائدين من الأراضي المقدسة، عقب أداء مناسك العمرة، حيث استقبلت على مدار اليوم، 7 رحلات قادمة من جدة و4 رحلات أخرى قادمة من المدينة المنورة.



وتشهد الصالة الموسمية بالمطار، كثافة تشغيلية عالية خلال الفترة الحالية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من السعودية، على الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان المبارك.



ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.



واتخذت شركة مصر للطيران كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل، وذلك حرصًا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.