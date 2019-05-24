جمهور الزمالك كلمة السر للفوز بالكونفدرالية

لا حديث بين عشاق القلعة البيضاء إلا عن مباراة فرق الزمالك وشقيقه نهضة بركان المغربى فى إياب الدور النهائى ببطولة الكونفدرالية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، وتنتظر جماهير الزمالك المباراة بشغف كبير، كونها المحطة النهائية للتتويج باللقب الأفريقى.



ويحتاج الفارس الأبيض للفوز فى المباراة القادمة بفارق هدفين على الأقل، للتتويج باللقب الأفريقى، أو إحراز هدف نظيف واللجوء لضربات الترجيح لتحديد البطل، خاصة أن المباراة الأولى التى أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضى، بمدينة بركان، انتهت بفوز الفريق المغربى 0/1.



وكان فى مقدور فريق الزمالك، أن يخرج متعادلا بدون أهداف، فى مباراة الذهاب، لولا الخطأ الذى وقع فيه خط دفاع الفريق الأبيض والاندفاع الهجومي فى الثوانى الأخيرة من اللقاء والذى تمكن من خلاله الفريق المغربى من إحراز هدف المباراة الوحيد.



ويستطيع الزمالك تحقيق انتصار كبير في لقاء الإياب على ملعب برج العرب، فهناك فارق كبير في الإمكانيات الفنية والتاريخية بين الفريقين ويتفوق الزمالك في عامل الخبرة بين عناصره، وأرى أن هذا الفارق يستطيع نجوم الزمالك إستغلاله لصالحهم فى لقاء الإياب.



كما أن الاستعداد الجيد للمباراة فنيًا ومعنويًا وبدنيًا، واحترام المنافس، والتركيز التام سواء فى الجانب الدفاعى أو الهجومى، واستغلال كل الفرص المتاحة للتسجيل فى مرمى الفريق المغربى، كلها عوامل هامة ومفاتيح تحقيق الفوز على ممثل المغرب فى اللقاء القادم.



ورغم المعاناة الشديدة التى يعيشها جمهور الزمالك للحصول على تذكرة المباراة، إلا أن ملحمة الحب والعشق التى يقدمها تجاه ناديه والإصرار على حضور المباراة باستاد برج العرب لدعم ومساندة فريقه يؤكد أن جمهور الزمالك الوفى سيكون كلمة السر فى تحقيق فوز كبير على فريق نهضة بركان، وحصد كأس البطولة بإذن الله.



أطيب التمنيات القلبية لنادى الزمالك العظيم بالعودة إلى منصات التتويج الأفريقية، وبالتوفيق لجميع عناصر الجهاز الفنى واللاعبين فى إضافة بطولة جديدة لبطولات النادى العريق، وكتابة أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ القلعة البيضاء.

