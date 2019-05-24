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رياضة

شاهد.. رئيس الزمالك يوزع تذاكر نهائي الكونفدرالية على جماهير النادى

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:11 م
مرتضي منصور أثناء
مرتضي منصور أثناء توزيع التذاكر
منتصر الرفاعي - حسن العمدة
يوزع رئيس نادى الزمالك، فى ملعب أبو رجيله تذاكر نهائي الكونفدرالية علي جماهير النادي حاليا.

وتلقى الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس خسارة فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي نهضة بركان 0-1.

ووزعت تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة بواقع تذكرتين لأعضاء القلعة البيضاء، تحت إشراف رئيس النادى الأبيض.


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شاهد.. رئيس الزمالك يوزع تذاكر نهائي الكونفدرالية على جماهير النادى

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