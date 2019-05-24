شاهد.. رئيس الزمالك يوزع تذاكر نهائي الكونفدرالية على جماهير النادى

يوزع رئيس نادى الزمالك، فى ملعب أبو رجيله تذاكر نهائي الكونفدرالية علي جماهير النادي حاليا.
وتلقى الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس خسارة فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي نهضة بركان 0-1.
ووزعت تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة بواقع تذكرتين لأعضاء القلعة البيضاء، تحت إشراف رئيس النادى الأبيض.
وتلقى الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس خسارة فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي نهضة بركان 0-1.
ووزعت تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة بواقع تذكرتين لأعضاء القلعة البيضاء، تحت إشراف رئيس النادى الأبيض.