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اقتصاد

تفاؤل بإنهاء أزمة هواوي.. وول ستريت تفتح مرتفعة مع انحسار توترات التجارة

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:52 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
رويترز
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة، بعد يوم من عمليات بيع كثيفة، في الوقت الذي تلقت فيه معنويات المستثمرين الدعم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها نهاية سريعة للنزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة مع الصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60.60 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 25551.07 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.17 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 2832.41 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 47.28 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 7675.57 نقطة.

وكان قرار أمريكى يحظر على الشركات بيع المكونات الحساسة إلى هواوي والشركات التابعة لها، وهي التي ساعدتها في النمو لتصبح أكبر مورد في العالم لمعدات شبكات الاتصالات وثاني أكبر صانع للهواتف الذكية.

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