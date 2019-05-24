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فن

سوشيال النجوم: سالي عبد السلام تستفز جمهورها بسبب الحجاب.. شيريهان بدون ماكياج.. هنا الزاهد تحتفل بالمليون الأول.. أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:01 م
سمر سعد
نشر عدد من النجوم خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور عبر حساباتهم المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام.

وننشر هنا أبرز هذه الأخبار ومنها سالي عبد السلام تستفز جمهورها بسبب الحجاب، وشيريهان بدون ماكياج، وهنا الزاهد تحتفل بالمليون الأول، أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان.

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أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان
سالي عبد السلام تستفز جمهورها بسبب الحجاب
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