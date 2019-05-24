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أخبار البلد

من إسكندرية لـ أسوان .. عودة الطقس الربيعي غدا وانخفاض الحرارة 6 درجات

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:46 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا السبت، بمعدل 6 درجات على كافة المحافظات، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: ( القاهرة 36/22، الإسكندرية 26/20، بورسعيد 28/22، رفح 27/21، كاترين 32/18، شرم الشيخ 37/27، بني سويف 37/23، الأقصر 44/27، الوادي الجديد 42/26، حلايب 33/26).

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