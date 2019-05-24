قائمة نارية لـ الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة اياب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد المقبل ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية ، في تمام العاشرة مساء.



وضمت القائمة الزمالك كلا من :



في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف



في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش



في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو - محمد عنتر



في خط الهجوم : خالد بوطيب - حميد احداد

