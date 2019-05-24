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رياضة

قائمة نارية لـ الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:42 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة اياب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد المقبل ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية ، في تمام العاشرة مساء.

وضمت القائمة الزمالك كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو - محمد عنتر

في خط الهجوم : خالد بوطيب - حميد احداد

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