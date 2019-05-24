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حوادث

ضبط 25 تاجر مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية بـ القليوبية

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:30 م
ضبط 25 تاجر مخدرات
ضبط 25 تاجر مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث بالقبض على 25 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبين القناطر وبنها وكفر شكر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب.

وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 700 جرام حشيش و450 جرام هيروين و30 جرام بانجو ومبالغ مالية و7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة.

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