روسيا تعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

علقت روسيا على استقالة رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حيث اعتب السكرتير الصحفي، ديمتري بيسكوف أن ماي تسلمت منصبها في فترة صعبة على صعيد العلاقات بين البلدين.



وبحسب "سبوتنيك"، قال بيسكوف: "للأسف لا أستطيع أن أتذكر أي أحداث ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وبريطانيا. على الأرجح عكس ذلك، لأن رئاسة السيدة ماي للوزراء في بلادها جاءت في وقت صعب وفترة صعبة للعلاقات الثنائية".



وكانت ماي قد أعلنت استقالتها من منصبها، وأنها ستستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني، يوم 7 يونيو.





