إمام المسجد النبوي: رمضان موطن لاجتماع الناس وتزاحمهم في 5 عبادات

قال الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه في رمضان تكون تربية المسلم على الرحمة بجميع صورها ومختلف أشكالها، ومن مظاهر ذلك مما جاء فيه من فضل الصدقة وتفطير الصائم وإطعام الجائع وسد حاجة المحتاج.



وأوضح «آل الشيخ» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أنه بهذا يتذكّر المسلم أن صفة الرحمة بأوسع معانيها، وأشمل صورها وأجمل مسالكها هي صفة يجب أن يتحلى بها في جميع أزمانه وتعاملاته كافة، لقوله تعالى: «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ».



واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: «وترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متفق عليه، وفيها أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم : «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء».



وأضاف أن رمضان موطن لاجتماع الناس وتزاحمهم في صلوات الفرض والقيام وفي اجتماعهم على الإفطار، وفي عبادة الاعتكاف وفي أداء العمرة، فالواجب الحرص الأكيد على أن تظهر تلك المواطن أجمل صور التراحم والرفق والسكينة والطمأنينة، وسائر التعاملات النبيلة والممارسات الجميلة التي تظهر عظمة هذا الدين العظيم.