ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

إمام المسجد النبوي: رمضان موطن لاجتماع الناس وتزاحمهم في 5 عبادات

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:27 م
رمضان موطن لاجتماع
رمضان موطن لاجتماع الناس
أمل فوزي
قال الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه في رمضان تكون تربية المسلم على الرحمة بجميع صورها ومختلف أشكالها، ومن مظاهر ذلك مما جاء فيه من فضل الصدقة وتفطير الصائم وإطعام الجائع وسد حاجة المحتاج.

وأوضح «آل الشيخ» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أنه بهذا يتذكّر المسلم أن صفة الرحمة بأوسع معانيها، وأشمل صورها وأجمل مسالكها هي صفة يجب أن يتحلى بها في جميع أزمانه وتعاملاته كافة، لقوله تعالى: «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ».

واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: «وترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متفق عليه، وفيها أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم : «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء».

وأضاف أن رمضان موطن لاجتماع الناس وتزاحمهم في صلوات الفرض والقيام وفي اجتماعهم على الإفطار، وفي عبادة الاعتكاف وفي أداء العمرة، فالواجب الحرص الأكيد على أن تظهر تلك المواطن أجمل صور التراحم والرفق والسكينة والطمأنينة، وسائر التعاملات النبيلة والممارسات الجميلة التي تظهر عظمة هذا الدين العظيم.

ترشيحاتنا

نتنياهو يستغيث..الحرائق تلتهم إسرائيل والخسائر فادحة..فيديو وصور

بعد بكائها في خطاب الاستقالة.. الأسباب الكاملة لرحيل تيريزا ماي عن رئاسة الحكومة البريطانية

في قضية الاغتصاب.. كريستيانو رونالدو أمام سلطات التحقيق خلال أسبوعين

ساجد جاويد .. أول مهاجر مسلم يتولى وزارة الداخلية البريطانية قد يصبح خليفة تيريزا ماي

سيد عبدالحفيظ : الأهلي يتمسك بخوض المؤجلات قبل أمم أفريقيا

10 أعمال صالحة في العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور