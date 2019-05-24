موجز البلد.. السيسي يتفقد الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. وانفجار بمدينة ليون الفرنسية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعةً من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.



من بين هذه الأخبار؛ ما قاله السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، حول إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية، بعد ظهر اليوم، لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ومن بين الأخبار، ما أفادت به قناة "سكاي نيوز" من سقوط 7 جرحى في انفجار وسط مدينة ليون الفرنسية.



وأوضحت القناة أن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن، ووقع في طريق مخصص للمشاة وسط المدينة.

