شجع المنتخب ببلاش.. كل ما تريد معرفته عن قناة تايم سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية مجانا

بعد سنوات من احتكار مجموعة قنوات beIN SPORTS الرياضية لمباريات كرة القدم والبطولات الكبرى، بات المشاهد المصري على موعد مع تشجيع منتخبه الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعيدا عن هذا الاحتكار، من خلال قناة جديدة أعلن التلفزيون المصري عن انطلاقها استعداد لبث جميع مباريات البطولة الأفريقية.
القناة الجديدة التي ستمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة الأفريقية، تحمل اسم «تايم سبورت»، والتي تم إطلاقها نتيجة بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، ومجموعة إعلام المصريين، في محاولة للحفاظ على حق المشاهد المصري في متابعة مباريات البطولة الأفريقية التي تقام على أرضه، وتقام لأول مرة بمشاركة 24 دولة أفريقية.
القناة الجديدة التي ستمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة الأفريقية، تحمل اسم «تايم سبورت»، والتي تم إطلاقها نتيجة بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، ومجموعة إعلام المصريين، في محاولة للحفاظ على حق المشاهد المصري في متابعة مباريات البطولة الأفريقية التي تقام على أرضه، وتقام لأول مرة بمشاركة 24 دولة أفريقية.
القناة الجديدة سوف تعمل على بث جميع مباريات البطولة الأفريقية على التردد الأرضي، وتقديم الاستوديوهات التحليلية، لكن ما يميزها الجودة العالية التي ستبث بها على التردد الأرضي فإنها تبث بجودة HD ، وهو ما يسهل على الأسر المصرية متابعة مباريات البطولة الأفريقية في المنازل بدلا من الاحتشاد في الشوارع والمقاهي لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني في مبارياته.
القناة الجديدة «تايم سبورت» سوف تعمل على نقل كل استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، وهى خطوة غاية الأهمية كان ينتظرها المشاهد المصري لمتابعة أخبار المنتخب المصري في البطولة الأفريقية أول بأول.
ويقدم التعليق في القناة الجديدة حاتم بطيشة ، أيمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح علي ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيى حمزة ، ميركل نصيف ، فتح الله ديدان ،عمرو جميل وآخرين.