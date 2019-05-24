شجع المنتخب ببلاش.. كل ما تريد معرفته عن قناة تايم سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية مجانا

بعد سنوات من احتكار مجموعة قنوات beIN SPORTS الرياضية لمباريات كرة القدم والبطولات الكبرى، بات المشاهد المصري على موعد مع تشجيع منتخبه الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعيدا عن هذا الاحتكار، من خلال قناة جديدة أعلن التلفزيون المصري عن انطلاقها استعداد لبث جميع مباريات البطولة الأفريقية.



القناة الجديدة التي ستمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة الأفريقية، تحمل اسم «تايم سبورت»، والتي تم إطلاقها نتيجة بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، ومجموعة إعلام المصريين، في محاولة للحفاظ على حق المشاهد المصري في متابعة مباريات البطولة الأفريقية التي تقام على أرضه، وتقام لأول مرة بمشاركة 24 دولة أفريقية.



تنطلق القناة الجديدة على البث الفضائي اعتبارا من يوم غد السبت، استعدادا لإنطلاق البطولة الأفريقية التي تنطلق أولى مبارياتها 21 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلًا من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.



القناة الجديدة سوف تعمل على بث جميع مباريات البطولة الأفريقية على التردد الأرضي، وتقديم الاستوديوهات التحليلية، لكن ما يميزها الجودة العالية التي ستبث بها على التردد الأرضي فإنها تبث بجودة HD ، وهو ما يسهل على الأسر المصرية متابعة مباريات البطولة الأفريقية في المنازل بدلا من الاحتشاد في الشوارع والمقاهي لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني في مبارياته.



مشاهدة المباريات ستكون على التردد الأرضي للقناة الجديدة، وفي نفس الوقت سيتم إطلاق بث فضائي للقناة، يساعد المشاهدين من خلال الخطوات التي يقدمها على تشغيل التردد الأرضي لمشاهدة جميع المباريات بسهولة وبجودة عالية على مدار فترة البطولة الأفريقية.



القناة الجديدة «تايم سبورت» سوف تعمل على نقل كل استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، وهى خطوة غاية الأهمية كان ينتظرها المشاهد المصري لمتابعة أخبار المنتخب المصري في البطولة الأفريقية أول بأول.

