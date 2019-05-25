البورصة في أسبوع.. الأسهم تربح 2.8 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها.. 3.1 مليار جنيه قيمة التداول.. المصريون يستحوذون على 62% من معاملات السوق

البورصة في أسبوع..

الأسهم تربح 2.8 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

3.1 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

المصريون يستحوذون على 62% من معاملات السوق





تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، محققة أرباح رأسمالية مقدرة بقيمة 2.8 مليار جنيه، حيث استقر رأسمالها السوقي عند مستوى 751.7 مليار جنيه مقابل 748.9 مليار جنيه.





وعلي صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر EGX 30 عند 13776.85 نقطة، مسجلًا زيادة نسبتها 0.86٪.. سجل مؤشر EGX70 خسارة بنسبة 0.88٪ ليغلق على 603.65 نقطة.





بينما ارتفع مؤشر S&P بنسبة 0.55٪ وأنهى الفترة عند 2163.11 نقطة.





ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.54٪ ليغلق عند 17070.88 نقطة.





بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.65٪ وأنهى الفترة عند 1536.45 نقطة.





بلغت القيمة الإجمالية المتداولة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 3.1 مليار جنيه ، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 390 مليون ورقة مالية نفذت أكثر من 69 ألف صفقة.





بينما بلغت القيمة الإجمالية المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع السابق عليه 3.1 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي القيمة المتداولة بلغ حجم التداول 440 مليون ورقة مالية نفذت أكثر من 67 ألف صفقة.





شكلت تداول الأسهم 74.06 ٪ من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق الرئيسية ، بينما استحوذت السندات على 25.94٪ المتبقية.





سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.9 % من إجمالى التعاملات بالبورصة المصرية على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.1 % و العرب على 8.0 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 90.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



