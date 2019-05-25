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السيارات والبيوت المستخدمة لا زكاة عليها.. تعرف على قيمة زكاة المال.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 08:33 ص
زكاة المال - تعبيرية
زكاة المال - تعبيرية
هاني حسين
قال الداعية الإسلامي، مظهر شاهين، إنه من الضروري إيصال زكاة المال على مستحقيها، مضيفا:" يجوز إعطاء زكاة المال إلى أحد الأقارب او الأشقاء الفقراء".

وأضاف " شاهين" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الأولى أن تكون زكاة المال اموال وليس حبوب، وقيمة زكاة المال 2.5% من المال الذي يبلغ النصاب والنصاب 83 جرام ذهب بحوالي 48 ألف جنيه ويمر عليهم سنة".

وتابع:" زكاة المال تكون على إجمالي المال الذي يملكه الفرد مضاف عليه الأرباح، والذهب للتزيين والسيارات والبيوت التي تستخدم للإستعمال الشخصي لا يفرض عليها زكاة، ولكن الأموال التي لا يتم استخدامها يفرض عليها زكاة".

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