ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بومبيو: مبيعات الأسلحة إلى حلفائنا في الشرق الأوسط تعزز الاستقرار به

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:26 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن "تدعم حلفائنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط" وتساهم في ردع إيران.

وأضاف بومبيو أن إخطار حالة الطوارئ الذي يتجاوز الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة هو إجراء "لمرة واحدة".

وذكرت قناة "العربية" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت الكونجرس ووافقت على بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت القناة أن الإدارة الأمريكية تستعد لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعودية والإمارات.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين، الإدارة الأمريكية، للجوء إلى بندٍ يتعلق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يُتيح لـ دونالد ترمب منع الكونجرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حاليًا.

موضوعات متعلقة

لافروف بحث مع بومبيو العلاقات الثنائية والدولية والإقليمية

بومبيو: سأطلع الكونجرس على خطوات ردع إيران

إستراتيجية ردع قوية.. توصيات عاجلة لـ الكونجرس الأمريكي بشأن التعامل مع إيران

البنتاجون: نجحنا في ردع إيران بنشر قواتنا في الشرق الأوسط

ترامب يتخطى الكونجرس ويوافق على بيع أسلحة إلى السعودية

ترشيحاتنا

إطلاق اسم صاحب أشهر صورة لنصر أكتوبر على ملاعب جامعة سوهاج الجديدة

كوكبة من النجوم.. الخريطة الكاملة لبرامج قناة تايم سبورت الناقلة لأمم أفريقيا مجانًا

بعد 5 قرون على وفاته.. مرض نفسي سر عبقرية ليوناردو دافنشي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف موعد إعلانها

تشييع جثمان زكي مبارك ضحية زبانية أردوغان في غزة.. فيديو

تفحما داخل دولاب منزلهما.. الآلاف يشيعون جثماني طفلي الغربية.. صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور