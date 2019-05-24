بومبيو: مبيعات الأسلحة إلى حلفائنا في الشرق الأوسط تعزز الاستقرار به

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن "تدعم حلفائنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط" وتساهم في ردع إيران.



وأضاف بومبيو أن إخطار حالة الطوارئ الذي يتجاوز الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة هو إجراء "لمرة واحدة".



وذكرت قناة "العربية" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت الكونجرس ووافقت على بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية.



وأوضحت القناة أن الإدارة الأمريكية تستعد لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعودية والإمارات.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين، الإدارة الأمريكية، للجوء إلى بندٍ يتعلق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يُتيح لـ دونالد ترمب منع الكونجرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حاليًا.