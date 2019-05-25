فرصة للعمل بالمدارس الرياضية... تعرف على التفاصيل الآن

أعلنت المدارس الاعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات بمحافظات (القاهرة، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج، الأقصر، أسوان) ، عن حاجتها لمدربين متخصصين للعمل بها.



وبالنسبة لشروط التقديم، فيفضل أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية الرياضية طبقا لما جاء بالقرار الوزاري 219 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2018 ، وأن يكون حاصلا على كارنيه معتمد من اتحاد اللعبة وكارنيه نقابة المهن الرياضية ومسددا اشتراكات نقابة المهن الرياضية ، واتحاد اللعبة للعام الدراسي الذي يقوم التدريب فيه وحتى تاريخه ، وإحضار شهادة من الاتحاد المختص تفيد اشتراكه في البطولات المحلية أو البطولات الافريقية أو العربية أو الدولية إن وجد خلال ال5 سنوات السابقة.



كما يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على دورات تدريبية حديثة ، ويكون المدرب مسئول مسئولية كاملة عن صحة بياناته وفي حالة اكتشاف اي بيانات خطأ يتم انهاء تعاقده فورا بعد الرجوع لمدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، ويجوز لمعلمي التربية الرياضية بالمدارس الرياضية والمدارس العامة التدريب في غير أوقات العمل الرسمية بشرط انطباق شروط المدربين عليهم ، ويشترط أيضا مصاحبة الطلاب في جميع المسابقات والمباريات الرسمية والودية والمشاركة في الاختبارات العملية والنظرية طبقا لتكليف إدارة المدرسة.



وتقدم ملفات ومستندات السادة المدربين المتقدمين للتدريب الرياضي للشعب المختلفة للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات الواقعة في نطاق المحافظة اعتبارا من غد الأحد الموافق 26 مايو 2019 وحتى الأحد الموافق 9 يونيو 2019 .