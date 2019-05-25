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رياضة

جهاد جريشة يحرم 3 لاعبين من حضور إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 25/مايو/2019 - 12:38 ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
يسرى غازى
تسبب الحكم الدولى جهاد جريشة فى حرمان 3 لاعبين من فريق الوداد البيضاوى المغربي والترجى التونسى من التواجد في مباراة الإياب فى نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها على ملعب رادس فى تونس الجمعة المقبل.

ومنح فى الدقيقة 23 الحكم الدولى جهاد جريشة بطاقة صفراء للاعب الترجى شمس الدين الذوادي بعد عرقلته للاعب الوداد ليغيب عن إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كما حصل فى الدقيقة 25 غيلان الشعلاني لاعب الترجى التونسي على إنذار ويغيب عن المباراة النهائية فى ملعب رادس يوم الجمعة القادمة بعد احتكاكه القوى مع لاعب الفريق المغربي بسبب الإنذار الثالث كما حصل أشرف دارى مدافع الوداد البيضاوى على بطاقة صفراء فى الدقيقة 27 ويغيب عن المباراة النهائية.


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