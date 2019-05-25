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فن

بدل الحدوتة 3 الحلقة 19.. أحمد فلوكس يسعى للارتباط بـ دنيا سمير غانم بدلا من هنا شيحة

السبت 25/مايو/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد البهي
دارت الحلقة ١٩ من مسلسل بدل الحدوتة ٣، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم دنيا سمير غانم وأحمد رزق وشيماء سيف وسمير غانم، في إطار من الكوميديا.

وتقربت لهفة (دنيا سمير غانم) من أشهر ثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي تيكو وريكو ( هنا شيحة وأحمد فلوكس) من أجل الحصول على عدد من متابعيهم.

وجاءت مفاجأة الحلقة بعد أن قام تيكو ( احمد فلوكس) بمحاولة التقرب من لهفه رغم اقتراب موعد زفافه على ريكو ( هنا شيحه)، حيث يسعى إلي الارتباط بها بعد توتر علاقته بخطيبته، ورغبته في الارتباط بفتاة أخرى والسيطرة عليها.

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