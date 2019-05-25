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حوادث

كسر في الجمجمة.. إصابة نائب رئيس حي شرق سوهاج في حملة إزالة

السبت 25/مايو/2019 - 02:27 ص
صدى البلد
خالد رياض
اعتدى 5 أشخاص بالضرب علي نائب رئيس حي شرق سوهاج وأصابوه بآلة حادة بكسر في الجمجمة أثناء تنفيذه قرار إزالة لعقار مخالف، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وأجريت له عملية جراحية عاجلة، وألقت الشرطة القبض علي المتهمين.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بحدوث إشتباكات وتعدي علي حملة ازالة تابعة لحي شرق سوهاج، وانتقل ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص قيام 5 أشخاص بالتعدي بالضرب بآلة حادة علي عتريس. ا. ا، نائب رئيس حي شرق سوهاج مما نتج عنه إصابته بكسر في الجمجمة أثناء محاولته إيقاف أعمال بناء في عقار مخالف.

تبين من التحريات أن العقار صادر له رخصة بناء ٥ أدوار وصاحب العقار شيد ١١ طابق، ب المخالفة للترخيص الصادر له من الحي، وأن الحملة كانت تستهدف إيقاف أعمال البناء المخالفة.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

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كسر في الجمجمة.. إصابة نائب رئيس حي شرق سوهاج في حملة إزالة

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