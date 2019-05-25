نهائى دورى الأبطال .. الوداد 1-1 الترجي .. الفريقان ينتظران الحسم فى إياب رادس.. فيديو

تعادل فريق الوداد البيضاوي مع نظيره الترجي التونسي 1-1 فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا على ملعب الأمير مولاى عبدالله فى المغرب وينتظر الفريقان الحسم فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبلة على ملعب رادس.



تقدم الترجى التونسي بأقدام اللاعب كوليبالي وأدرك التعادل للفريق المغربي اللاعب الإيفوارى أبراهيم كومارا.



بدأ اللقاء بتبادل الكرات فى منتصف الملعب من جانب لاعبى الفريقين واعتمد الوداد على الضغط فى الوسط لمنع تقدم لاعبى الترجى التونسي فى اللحظات الأولى من عمر اللقاء.



فيما اعتمد الترجى على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام لاعبى الوداد وجرت محاولات هجومية من قبل اللاعب الجزائرى يوسف البلايلي من أجل خلخلة دفاعات الفريق المغربي فى الدقيقة السادسة.



وقاد إسماعيل الحداد إحدى الهجمات العنترية فى الدقيقة التاسعة وتوغل فى الخطوط الخلفية للاعبى الترجي ونجحت الدفاعات التونسية فى إبعاد الكرة من أمام أقدامه داخل منطقة الجزاء.



وشهدت الدقيقة 17 مشادات كلامية بين لاعبى الفريقين على خلفية سقوط أحد لاعبي الوداد المغربي على الأرض جراء الاحتكاك مع المنافس ما جعل الحكم الدولى جهاد جريشة يتدخل لإنهاء الأزمة وفشل محمد أو نجم لاعب الوداد فى السيطرة على إحدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 21 وينجح مدافعى الترجى فى إبعادها.



ومنح فى الدقيقة 23 الحكم الدولى جهاد جريشة بطاقة صفراء للاعب الترجى شمس الدين الذوادي بعد عرقلته للاعب الوداد ليغيب عن إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا وحصل فى الدقيقة 25 غيلان الشعلاني على إنذار ويغيب عن المباراة النهائية فى ملعب رادس يوم الجمعة القادمة بعد احتكاكه القوى مع لاعب الفريق المغربي كما حصل أشرف دارى مدافع الوداد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 27 ويغيب عن المباراة النهائية.



ونجح حارس الترجى فى الدقيقة 37 من التصدي لإحدى التسديدات الى أطلقها أسامة الحداد من الجهة اليسرى وأنفذ أشرف دارى مدافع الوداد مرمى فريقه من كرة خطيرة وإبعاد الكرة من أمام أقدام مهاجم الترجى النيجيرى لوكوزا وتتحول الكرة إلى ضربة ركنية ومنح حكم اللقاء البطاقة الصفراء لأحد مدافعى الفريق المغربي بعد عرقلته أنيس البدرى أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 42.



أحرز كوليبالي فى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول هدف الترجى الأول بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب برأسه وتصدى لها الحارس المغربي وتعود مجددا الى كوليبالي سددها بقدمه فى الشباك.



ألغى الدولى جهاد جريشة حكم لقاء فريق الترجى والوداد البيضاوى المغربي هدفا أحرزه أيوب العامودى لاعب وداد الأمة فى الدقيقة 45 بعدما عاد الى تقنية الفيديو



ومنح الحكم الدولى البطاقة الصفراء للاعب الوداد بعد الإحتكاك الخطير فى قدم لاعب الترجى أمام منطقة الجزاء ثم يشهر البطاقة الحمراء للاعب المغربي فى الدقيقة 48.



وفى الدقيقة 56 لجأ الدولى جهاد جريشة إلى تقنية الفيديو بعدما اعترض لاعبو الوداد البيضاوى على لمس مدافع الترجى الكرة بيده داخل منطقة الجزاء من هجمة خطيرة للفريق المغربي ورفض احتساب الكرة ضربة جزاء بداعي لمس الكرة فى صدر اللاعب التونسي.



منح حكم اللقاء فى الدقيقة 67 البطاقة الصفراء ضد لاعب الترجي سامح الدربالي بعد ارتكابه خطأ ضد المنافس وسدد فى الدقيقة 76 أنيس البدري كرة قوية يبعدها الحارس المغربي بصعوبة إلى ضربة ركنية ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 78 البطاقة الصفراء للاعب الجزائرى يوسف البلايلي لارتكابه خطأ ضد لاعب المنافس ونجح الوداد فى إدراك التعادل 79 الشيخ كومارا من ضربة راسية تسكن شباك معز بن شريفية الحارس الترجى.



فى الدقيقة 83 منح حكم اللقاء البطاقة الصفراء لحارس مرمى الترجى معز بن شريفية بداعى إضاعة الوقت ليغيب الحارس الدولى عن مباراة الإياب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.