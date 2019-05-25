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فن

برعاية زوجته.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع أبنائه.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 04:12 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد البهى
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام "، فيديو اثناء احتفال عائلته بعيد ميلاده ، الذي وافق الخميس الماضي، وظهر معه خلال الاحتفال أبناءه على وكنز .

وعلق رمضان على الفيديو قائلًا : "أجمل عيد ميلاد.. علشان خلصت شغل وروحت لاقيت علي و كنز عملتلي عيد ميلاد صغير زيهم.. طبعا برعاية زوجتي حبيبتي، ربنا يحفظهم هما وحنين بنتي الكبيرة ويحفظ كل أسركم".

يذكر أن محمد رمضان يخوض الماراثون الرمضانى الحالى بمسلسل "زلزال " ، والذى يشاركه فى بطولته كل من حلا شيحة و منى عبد الغني وماجد المصرى وهنادى مهنا وأحمد صيام وحنان سليمان ومن إخراج إبراهيم فخر .

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