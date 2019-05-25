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مرأة

منها نوم الجمال وتجنب التدخين.. 11 عادة يومية تجعلك تبدو أصغر سنا

السبت 25/مايو/2019 - 04:15 ص
منها نوم الجمال وتجنب
منها نوم الجمال وتجنب التدخين 11 عادة يومية تجعلك تبدو أصغر
أسماء عبد الحفيظ
تريدين الحصول على بشرة صحية ومتوهجة وجميلة ، كل عليك القيام به هو إجراء تغييرات صغيرة في نمط حياتك. يتبع الأشخاص الذين يبدو أن لديهم بشرة جميلة عادات معينة ، عن قصد أو عن غير قصد ، تساعدهم في الحصول على ذلك. يجب عليك دمج هذه العادات في حياتك ،كشف موقع يولد سكاى عن أفضل قايمة لعادات صحية للحصول على بشرة جميلة ومتوهجة .

1. نوم الجمال ليلا:
"نوم الجمال" كما يحتاج جسمك للراحة ، تحتاج بشرتك إلى الاسترخاء أيضًا، ربما لاحظت أنه بعد نوم جيد من 6 إلى 7 ساعات ، ليس فقط جسدك ولكن بشرتك أيضًا تشعر بالراحة والانتعاش ،النوم الليلي الجيد يجعلك تشعر بالرضا تجاه مظهرك ويقلل من فرص الشيخوخة المبكرة للجلد.

2. الأكل الصحي:

الأكل الصحي هو المفتاح لبشرة جميلة. يعرف الأشخاص ذوو البشرة المدهشة أن ما يضعونه في الداخل سيعكس بالتأكيد من الخارج ،الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين ج تعمل على عجائب بشرتك. فهي لا تعمل فقط على تحسين مرونة البشرة ، ولكنها تساعد أيضًا في التخلص من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والرؤوس السوداء وغيرها ، والحفاظ على بشرة صحية وواضحة.

3. الترطيب:
تناول الماء الكافي سيجعل بشرتك ناعمة ويحسن مرونة البشرة ويمنع علامات الشيخوخة مثل التجاعيد. 

4. ممارسة الرياضة:
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وممارسة الرياضة لها أيضا تأثير كبير على بشرتك. ستلاحظ أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم بشرة قوية ومتوهجة وشابة.

5. عدم التعرض للإجهاد:
عادة عظيمة أخرى للأشخاص الذين يعانون من بشرة صحية هي السعادة. كلما قلت حدة الإجهاد ، أصبحت بشرتك أكثر صحة. يمكن أن يسبب الإجهاد ضيقًا في هرموناتك مما قد يؤدي إلى إفراز الزهم الزائد ،يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والصدفية وما إلى ذلك 

6. الامتناع عن لمس الوجة بشكل متكرر:
أيدينا ليست نظيفة ولمس بشرتك ، مرارا وتكرارا ، ليست ممارسة صحية. لذلك عليك الامتناع عن لمس وجهك بشكل متكرر. 

7. استخدام المنتجات الطبيعية: 
هناك الكثير والكثير من المنتجات المتاحة في السوق. على الرغم من أنها تبدو الخيار الأفضل، فإن المواد الكيماوية الموجودة فيها سوف تلحق الضرر ببشرتك بمرور الوقت ،لذلك ، أفضل شيء يمكنك القيام به هو التبديل إلى المنتجات الطبيعية، هذه آمنة 100 ٪ وتعمل مثل سحر لتغذية بشرتك. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام جل الصبار بشكل جيد للغاية. العسل عنصر طبيعي آخر يغذي ويرطب بشرتك ليصبح ناعمًا .

8. عدم تراكم الماكياج على بشرتك:
تطبيق المكياج ليس هو المشكلة ولكن تطبيق كميات كبيرة من المكياج وعدم إعطاء مساحة لبشرتك للتنفس هى المشكلة ،يحتوي على مواد كيميائية ويسد مسام الجلد ويسبب العديد من الأمراض.

9. إزالة المكياج ليلا:
الحرص دائما على مسح المكياج قبل النوم لعدم تعرض البشرة للعديد من الاضرار ابرزها حب الشباب و الشيخوخة المبكرة .

10. النوم والعناية بالبشرة الروتينية:
يحدد روتين العناية بالبشرة صحة بشرتك، وخاصة روتين العناية بالبشرة الليلي. هذا هو الوقت الذي تحصل فيه بشرتك على الاسترخاء والتنفس. لذلك ، تأكد من اتباع روتين العناية بالبشرة الليلي المناسب.

ابدأ بخلع الماكياج ثم اغسل وجهك جيدًا باستخدام منظف معتدل. جفف وجهك وضع كريم الليل. يمكنك أيضًا استخدام مكونات طبيعية مثل الألوة فيرا لتغذية بشرتك أثناء النوم.

11. البعد التام عن الكحول والتدخين
استهلاك الكحول والتدخين عادتان لهما آثار ضارة على بشرتك. الاستهلاك المفرط للكحول سيؤدي إلى جفاف بشرتك وقد يؤدي إلى جفاف الجلد وخشونة. كما أنه يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية ،التدخين سوف يتقلص الأوعية الدموية ويضعف تدفق الدم إلى جلدك. إنه يقيد الأكسجين والمواد المغذية الأخرى للوصول إلى بشرتك والتي تؤدي إلى مشاكل البشرة المختلفة.

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