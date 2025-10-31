وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين

شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين، والتي أُقيمت اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، داخل الدير، بعد انتخابه من قِبل مجمع الرهبان في 14 سبتمبر الماضي.

شهد الاحتفال حضور كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، واليكساندارا بابا دوبولو نائبة وزير خارجية اليونان، وميكل ريجاس نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وفازيليكي كسيانيدو نائبة وزير الثقافة القبرصي، وهيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد إسماعيل رئيس المجلس الأعلى للآثار ممثلًا عن وزير السياحة والآثار، والدكتورة/ ياسمين موسى ممثلة عن وزارة الخارجية، وعدد من المسئولين من داخل وخارج مصر.

وأكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن مشاركته في هذا الحدث التاريخي تأتي تقديرًا للقيمة الحضارية والإنسانية لدير سانت كاترين، الذي يُعد شاهدًا على تلاقي الأديان والثقافات، ونموذجًا فريدًا للتسامح والتنوع الإنساني الذي يميز أرض سيناء.

وأضاف أن دير سانت كاترين يمثل أحد أهم الرموز الدينية والثقافية في مصر والعالم، بما يحمله من تاريخ روحي عميق يجسد رسالة السلام التي أطلقتها مصر على مر العصور، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على هذا التراث الإنساني الفريد، باعتباره جزءًا من ذاكرة مصر والعالم ومصدرًا ثقافي وروحي خالد.