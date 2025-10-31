قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل صفقة الأهلي الجديدة.. ما القصة؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

أعطى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، أعلن مؤخرا، عن التعاقد رسميًا مع المدرب الدنماركي ييس توروب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف، خلفًا للمدير الفني السابق.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام بتروجيت في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وبتروجيت 

 تعادل فريق الأهلي بنتيجة 1-1 مع بتروجت في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم حامد حمدان لبتروجت في الدقيقة 11 وتعادل جرايشار للأهلي في الدقيقة 61 بعد نزوله بديلا بدقائق قليلة.

بهذه النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 22 نقطة ويبقى فى المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري، فيما يرفع بتروجت رصيده إلى 15 نقطة.

رحيل مدافع الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، تفاصيل رحيل مدافع الأهلي، قائلا: «توروب، أعطى لمسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل أشرف داري، في يناير المقبل».

وأضاف: «توروب، ليس في احتياج لخدمات أشرف داري، بسبب كثرة إصابات اللاعب منذ انضمامه للأهلي».

وتابع: «أشرف داري، لو رحل عن الأهلي في يناير، دون أن ينتقل لأي ناد سيكون النادي الأهلي مطالبًا بدفع 2 مليون و150 ألف دولار، قيمة باقي عقده أي ما يعادل 100 مليون جنيه، المبالغ دي بتدفع في الهوا»

تفاصيل عقد أشرف داري

جدير بالذكر أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي استاد بريست، العام الماضي، للحصول على توقيع اللاعب مقابل 1.7 مليون دولار بعدما كان النادي الفرنسي يشترط في البداية الحصول على مليوني دولار.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي في عقد لمدة 4 سنوات ينتهي في يونيو 2028.

وحصل أشرف داري على 750 ألف دولار راتبًا في موسمه الأولى مع الأهلي، ترتفع بنسبة 50 ألف دولار سنوياً لتصبح في الموسم الثاني 800 ألف دولار ثم 850 ألف دولار، وفي موسمه الأخير مع الأهلي يحصل على 900 ألف دولار.

وبذلك يحصل اللاعب على 3.3 مليون دولار في المواسم الأربعة ليكون إجمالي تكلفة الصفقة على الأهلي 5 ملايين دولار.

الأهلي أخبار الأهلي ييس توروب مباراة الأهلى وبتروجيت رحيل أشرف داري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

انهيار منزل

مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا

ترشيحاتنا

احمد الاحمر

قائمة أحمد الأحمر تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات نادي النصر

فيريرا

الدردير يعلق على أداء يانيك فيريرا مع الزمالك

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق مشروع "حب وحياة" لدعم أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد