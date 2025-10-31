توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل صفقة الأهلي الجديدة.. ما القصة؟

أعطى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، أعلن مؤخرا، عن التعاقد رسميًا مع المدرب الدنماركي ييس توروب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف، خلفًا للمدير الفني السابق.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام بتروجيت في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وبتروجيت

تعادل فريق الأهلي بنتيجة 1-1 مع بتروجت في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم حامد حمدان لبتروجت في الدقيقة 11 وتعادل جرايشار للأهلي في الدقيقة 61 بعد نزوله بديلا بدقائق قليلة.

بهذه النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 22 نقطة ويبقى فى المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري، فيما يرفع بتروجت رصيده إلى 15 نقطة.

رحيل مدافع الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، تفاصيل رحيل مدافع الأهلي، قائلا: «توروب، أعطى لمسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل أشرف داري، في يناير المقبل».

وأضاف: «توروب، ليس في احتياج لخدمات أشرف داري، بسبب كثرة إصابات اللاعب منذ انضمامه للأهلي».

وتابع: «أشرف داري، لو رحل عن الأهلي في يناير، دون أن ينتقل لأي ناد سيكون النادي الأهلي مطالبًا بدفع 2 مليون و150 ألف دولار، قيمة باقي عقده أي ما يعادل 100 مليون جنيه، المبالغ دي بتدفع في الهوا»

تفاصيل عقد أشرف داري

جدير بالذكر أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي استاد بريست، العام الماضي، للحصول على توقيع اللاعب مقابل 1.7 مليون دولار بعدما كان النادي الفرنسي يشترط في البداية الحصول على مليوني دولار.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي في عقد لمدة 4 سنوات ينتهي في يونيو 2028.

وحصل أشرف داري على 750 ألف دولار راتبًا في موسمه الأولى مع الأهلي، ترتفع بنسبة 50 ألف دولار سنوياً لتصبح في الموسم الثاني 800 ألف دولار ثم 850 ألف دولار، وفي موسمه الأخير مع الأهلي يحصل على 900 ألف دولار.

وبذلك يحصل اللاعب على 3.3 مليون دولار في المواسم الأربعة ليكون إجمالي تكلفة الصفقة على الأهلي 5 ملايين دولار.