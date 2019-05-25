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أخبار البلد

التدخل السريع يُنقذ طفلتين من التسول فى حرارة الجو الملتهبة ببورسعيد

السبت 25/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
قسم الاخبار
تلقت وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، بلاغا يفيد وجود طفلتين داخل منفذ الشاحنات الجمركي بصحبة والدتهما التي تتسول بهما.

على الفور انتقل فريق التدخل السريع وتبين ان الطفلتين في حالة إعياء شديد بسبب الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد، حيث تم تحرير محضر بالقسم ونقل الطفلتين وتسليمهما لمركز رعاية الأطفال المعثور عليهم نظرا لصغر سنهما.

ومن المقرر ان فريق التدخل السريع يتلقى البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة على ارقام (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق (01095368111).

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