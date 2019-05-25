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سيولة مرورية تامة بالقاهرة الكبرى يرصدها google earth.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 08:25 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، الحالة المرورية بشوارع القاهرة من خلال "google earth".

ورصدت اللقطات الجوية، السيولة المرورية المعتادة على أغلب شوارع وميادين القاهرة الكبرى صباح اليوم، السبت، إضافة إلى سيولة مرورية بشكل كبير على طريق صلاح سالم.

وأظهرت اللقطات، وجود سيولة مرورية على كوبري 6 أكتوبر، كما أظهرت اللقطات أنه هناك سيولة مرورية على الطرق السريعة.

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