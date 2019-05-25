الرئيس السيسي: أفريقيا تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قارتنا الأفريقية تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خططنا الطموحة للتنمية الممثلة في أجندة في 2063، مضيفا أنه ويوم بعد يوم تزداد فعاليات جهودنا المشتركة في إيجاد حلول للنزاعات والمشكلات عانت منها القارة لعقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها.



وأوضح «السيسي» خلال كلمته بمناسبة يوم أفريقيا، أنه يجب الاستفادة من القطاع الخاص إلى جانب جهود الحكومات الأفريقية لتشجيع سواعد أبناء أفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كل هذا التكامل يسهم في استكمال مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الأفريقية ويسهم في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.