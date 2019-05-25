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أخبار العالم

كاتب إسرائيلي يكشف مفاجآت مذهلة بشأن صفقة القرن

السبت 25/مايو/2019 - 11:54 ص
صفقة القرن
صفقة القرن
عرفة البنداري
قال الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان، في مقال له بصحيفة معاريف، اليوم "السبت": إن صفقة القرن مصيرها الفشل، شأنها في ذلك شأن باقي الخطط التي قدمتها الإدارة الأمريكية على مر السنوات الماضية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، دون جدوى.

وأشار ميلمان إلى أن الشيء الرئيسي الذي ستفشل بسببه صفقة القرن هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتبنى فكرة السلام الاقتصادي الكاذبة التي يتبناها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ووصف ميلمان مؤتمر البحرين المزمع عقده في المنامة بأنه طلقة البداية لـ ماراثون صفقة القرن.

وقال ميلمان إن تناقضات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت عنان السماء، فهي من ناحية تعاقب الفلسطينيين وتضر بجيوبهم، حيث تدعو إلى عقد مؤتمر دولي وتطلب من رجال الأعمال والدول العربية مساعدتهم ماليًا، ولكن هذه التناقضات يجب ألا تكون مفاجئة، فالإدارة الأمريكية الحالية تتميز بالمراوغة وعدم الاستقامة في عدد غير قليل من القضايا الداخلية والخارجية.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي: "يجب ألا نفاجئ من التطورات، أيضا لأن مسودة خطة التسوية يعدها 3 من مستشاري ترامب من أصول يهودية ومعروفون بدعمهم لإسرائيل بشكل عام، واليمين الاستيطاني بشكل خاص، واصفا الثلاثة بأنهم يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الخاصة بالصراعات الدولية، ومن الصعب التصديق بأنهم ملائمين لقيادة مفاوضات معقدة للغاية كمفاوضات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار الكاتب إلى أن فكرة السلام الاقتصادي هي فكرة خاصة بنتنياهو عندما كان رئيسا للمعارضة الإسرائيلية عام 2008.

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