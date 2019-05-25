محافظ أسيوط: تدريب الأطباء والتمريض على إجراءات مكافحة العدوى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية التحتية للرعاية الصحية والذي يعد مجال مكافحة العدوي والوبائيات المرتبطة بالمستشفيات من أهم أركانها والمرتبطة بشكل رئيسي بانتشار العدوى داخل أماكن تقديم الرعاية الصحية سواء من مريض إلى مريض آخر، أو من المرضى لطاقم العمل بالمستشفيات، أو العكس من طاقم العمل إلى المرضى، أو فيما بين أعضاء طاقم العمل نفسه وضرورة الرقابة على إجراءات الوقاية من عدوى المستشفيات أو العدوى المصاحبة عند تقديم خدمات الرعاية الصحية مشيرًا إلى تقديم جميع سبل الدعم للنهوض بالخدمات الطبية.



وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم تدريب 31 من فئة التمريض بالمستشفيات العامة والمركزية على إجراءات مكافحة العدوى كما تمت الموافقة على بروتوكول تدريب الأطباء على برنامج ATLS بالإضافة إلى تدريب التمريض من قبل إدارة الأمومة والطفولة على كيفية قياس الوزن والطول للاطفال والحوامل، وكذلك التأكيد على متابعة التطور للأطفال في كل مرحلة عمرية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جار إنشاء عناية مركزة بمستشفى حميات أسيوط بالإضافة إلى قيام إدارة بنوك الدم بالمرور على بنك دم مستشفي النساء والتوليد لمتابعة سير العمل ورصد ما به من سلبيات تحتاج إلى تحسين لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمات على أكمل وجه.



واشار عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط الى أن الوحدة المحلية بقرية بني رافع قد شنت حملة رقابية على القطاعات الخدمية للإطمئنان على سير العمل برئاسة محمد حسام البدراتي رئيس الوحدة أسفر عنها إحالة 8 من العاملين بالوحدة الصحية بالقرية لعدم تواجدهم بمقر عملهم دون سند قانوني ووجود عدد من المخالفات الإدارية مشيرا إلى أنه تم إعداد مذكرة بالواقعة للجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين.