محافظة سوهاج: إزالات فورية لـ 8 حالات تعد في المهد خلال أسبوع

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ إزالات فورية في المهد لـ 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بثلاث مراكز بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي، وإيقاف بناء مخالف ومصادرة مواد البناء في ساعة متأخرة من الليل بحي شرق سوهاج.



يأتي ذلك ضمن تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج لرؤساء الوحدات المحلية، بتطبيق القانون بكل قوة في مخالفات "البناء"، وتكثيف الحملات والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد.



وقال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج أنه تم إيقاف بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء من أمام أحد العقارات بشارع الجهاد، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، لمخالفتها اللوائح والقوانين المنظمة لعملية البناء.



وأشار حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة إلى أن الوحدة المحلية نفذت ازالة فورية لحالة تعدي بالبناء على مساحة 200 متر، ب "البلوك الأبيض"، وقواعد التسليح المعدة للبناء، في نجع الحسك التابع للوحدة القروية شندويل، لافتًا الى انه تم ردم القواعد والحفريات، وإزالة البناء.



ولفت علي محمد رفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، الى إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الصفيحة على مساحة 4 قراريط.



وكشف عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما عن القيام بحملات لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت تلك الحملات عن إزالة فورية لحالتين تعدي بالبناء في المهد.