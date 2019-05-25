خاف يتفضح في رمضان.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عجوز بولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ( ربة منزل - سن 72 - بغرفة مقيمة بها بطابق أرضى بعقار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) مصابة بطعنات متفرقة بالجسم .





تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - سن36 - مقيم بذات عنوان المجنى عليها - له معلومات جنائية مسجلة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مصاب بخدوش بالوجه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر تسلله إلى غرفة المجنى عليها لسرقتها ولدى شعورها به تعدى عليها بسكين فأودى بحياتها خشية افتضاح أمره دون سرقة أى متعلقات خاصة بها وأضاف بأن إصابته نتيجة مقاومة المجنى عليها له .





تفاصيل الواقعة بدأت بمعاينة ضباط المباحث برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور مسرح الجريمة لفحص منافذ الشقة من الباب والنوافذ لبيان تعرضها لاقتحام من عدمه وطريقة دخول الجاني اذا كانت مشروعة او عن طريق الاقتحام وتبين ان المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام فقط ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتي عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.



