ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

خاف يتفضح في رمضان.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عجوز بولاق الدكرور

السبت 25/مايو/2019 - 01:26 م
مقتل عجوز في بولاق
مقتل عجوز في بولاق الدكرور
ندي حمودة _ أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ( ربة منزل - سن 72 - بغرفة مقيمة بها بطابق أرضى بعقار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) مصابة بطعنات متفرقة بالجسم .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - سن36 - مقيم بذات عنوان المجنى عليها - له معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مصاب بخدوش بالوجه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر تسلله إلى غرفة المجنى عليها لسرقتها ولدى شعورها به تعدى عليها بسكين فأودى بحياتها خشية افتضاح أمره دون سرقة أى متعلقات خاصة بها وأضاف بأن إصابته نتيجة مقاومة المجنى عليها له .

تفاصيل الواقعة بدأت بمعاينة ضباط المباحث برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور مسرح الجريمة لفحص منافذ الشقة من الباب والنوافذ لبيان تعرضها لاقتحام من عدمه وطريقة دخول الجاني اذا كانت مشروعة او عن طريق الاقتحام وتبين ان المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام فقط ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتي عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

وخلال نحو 8 ساعات نجح فريق البحث في التوصل الي الجاني من خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص آخر المترددين علي العقار مسرح الجريمة وتبين انه احد سكان المنطقة وتم رصد دخوله للمنزل في وقت معاصر لوقوع الجريمة وإلقاء القبض عليه اعترف بتسديد 6 طعنات للقتيلة في منطقة البطن بدافع السرقة معتقدا أنها تمتلك مبالغ مالية ضخمة.

ترشيحاتنا

آخر الأخبار.. السر انكشف والسبب عبدالله السعيد.. بيراميدز يعلق على بيان الأهلي..مجهولون يطعنون ابنة شقيق زكي مبارك

الأخضر يرفع الراية البيضاء أمام الجنيه..الدولار يواصل التراجع في 5 بنوك

بيان الأهلي الناري يجبر هاني أبو ريدة على قيادة اجتماع الجبلاية..الاثنين

بسبب مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية لـ جهاد جريشة: حرام عليك

الأهلي يستقر على الهيكل الرئيسي لقائمة الأهلي.. تعرف على الخريطة الكاملة للفريق في الموسم المقبل

ماراثون الثانوية العامة.. 7 أعذار مقبولة لعدم مشاركة المعلم في الامتحانات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة رامز في الشلال.. الغوريلا غير عدوانية ولا تأكل الإنسان.. اعرف التفاصيل

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

عاش هنا يوثق كواليس سجن توفيق الحكيم.. وأسرار تلقيبه بـ عدو المرأة وزواجه السرى وكواليس علاقته بـ عبد الناصر