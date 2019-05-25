راغب علامة يقارن صورته وهو شاب بنجله خالد.. ومتابعوه: ابنك أحلى

ويحصل راغب بعدها على 5 أيام راحة، ثم يستأنف جولته بحفل سان خوسيه 21 يونيو، ثم حفل لاس فيجاس في اليوم التالي 22 يونيو، ويختتم جولته الفنية بحفلين متتاليين، الأولى في واشنطن 28 يونيو، والثانية بمدينة نيو جيرسي في اليوم التالي 29 يونيو.

نشر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وهو يجلس على شاطئ البحر في شبابه، وبجواره صورة حديثة لابنة "خالد" وهو يجلس بنفس الطريقة على الشاطئ.ودعا راغب علامة متابعيه للمقارنة بين الصورتين، وكانت المفاجأة أن معظمهم رأى أن خالد علامة أكثر وسامة وجمالا وجاذبية من والده.من ناحية أخرى يستعد راغب علامة، لإحياء جولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو المُقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.ويبدأ علامة جولته الفنية، بثلاث حفلات متتالية: الأولى بمدينة ديترويت 14 يونيو، والثانية في بوستون 15 يونيو، والثالثة في باهاماس 16 يونيو.