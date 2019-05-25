ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عموري يعود لقائمة منتخب الإمارات بعد غياب 7 أشهر

السبت 25/مايو/2019 - 01:45 م
عموري
عموري
أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات،، قائمة لاعبي الأبيض المبدئية التي ستشارك في معسكر المنتخب بالنمسا، استعدادًا لتصفيات بطولة كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في قطر.

ويعد عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي أبرز العائدين لقائمة الأبيض بعد غياب 7 أشهر، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

وجاءت قائمة منتخب الإمارات كالتالي:

(علي خصيف _ علي مبخوت _ سالم راشد _ خليفة الحمادي _ خلفان مبارك _ زايد العامري _ محمد العطاس _ خالد عيسى _ أحمد برمان _ ريان يسلم - بندر الأحبابي _ حبيب الفردان _ طارق أحمد _ محمد العكبري _ علي صالح _ علي سالمين _ الحسن صالح _ عادل الحوسني _ ماجد سرور _ وليد عباس _ ماجد حسن _ إسماعيل الحمادي _ أحمد خليل _ عمر عبدالرحمن - فهد الظنحاني _ حسن المحرمي _ محمد علي شاكر).

ترشيحاتنا

تزامنا مع أيام العشر الأواخر .. كل ما لا تعرفه عن صــــــــلاة التهجد

الأهلي يستقر على الهيكل الرئيسي لقائمة الأهلي.. تعرف على الخريطة الكاملة للفريق في الموسم المقبل

شاهد.. أحدث ظهور لـ شريف مدكور بعد عملية استئصال ورم السرطان

تايم سبورت.. نجوم الرياضة والتحليل في خدمة المشاهد المصري مجانا

ميدو يهاجم الإعلام الإنجليزي بسبب تيريزا ماي

بسبب مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية لـ جهاد جريشة: حرام عليك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب على طول.. في عيد ميلادها..20 صورة تكشف أناقة وفاء عامر

بمناسبة رامز في الشلال.. الغوريلا غير عدوانية ولا تأكل الإنسان.. اعرف التفاصيل

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة