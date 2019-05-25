عموري يعود لقائمة منتخب الإمارات بعد غياب 7 أشهر

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات،، قائمة لاعبي الأبيض المبدئية التي ستشارك في معسكر المنتخب بالنمسا، استعدادًا لتصفيات بطولة كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في قطر.



ويعد عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي أبرز العائدين لقائمة الأبيض بعد غياب 7 أشهر، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.



وجاءت قائمة منتخب الإمارات كالتالي:



(علي خصيف _ علي مبخوت _ سالم راشد _ خليفة الحمادي _ خلفان مبارك _ زايد العامري _ محمد العطاس _ خالد عيسى _ أحمد برمان _ ريان يسلم - بندر الأحبابي _ حبيب الفردان _ طارق أحمد _ محمد العكبري _ علي صالح _ علي سالمين _ الحسن صالح _ عادل الحوسني _ ماجد سرور _ وليد عباس _ ماجد حسن _ إسماعيل الحمادي _ أحمد خليل _ عمر عبدالرحمن - فهد الظنحاني _ حسن المحرمي _ محمد علي شاكر).