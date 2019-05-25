أول لقاء بعد قائمة المنتخب.. أجيري على قناة تايم سبورت ..فيديو

تنطلق اليوم قناة تايم سبورت" الناقلة الحصرية لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي من المقرر تبدأ فعالياتها على أرض مصر يوم ٢١ يونيو المقبل.



وبمناسبة إطلاق القناة، سيتم إذاعة لقاء حصري مع مدرب المنتخب الوطني المكسيكي خافيير اجيري، وذلك لمناقشة اختياره لقائمة منتخب مصر في مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي أثارت العديد من التساؤلات منذ الإعلان عنها، وسيجيب أجيري هذه التساؤلات بالإضافة إلى خطته في اقتناص لقب أفريقيا، وسيحاوره في هذا اللقاء الكابتن أحمد شوبير والكابتن سيف زاهر، في العاشرة مساء اليوم.



ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.



جدير بالذكر أن فريق عمل قناة "تايم سبورت" يضم كوكبة من ألمع نجوم الرياضة ومنهم أحمد شوبير وسيف زاهر وتامر صقر، ويشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة وطه إسماعيل وحسني عبد ربه وآخرين، كما يثري المحتوى الفني المتخصص للقناة حازم أمام ، حسني عبد ربه وعماد متعب وعبد الظاهر السقا وجمال الغندور وغيرهم، وأما نجوم التعليق، فمنهم حاتم بطيشة وأيمن الكاشف وعصام عبده ومحمد رمضان وطارق الأدور إضافة إلى شيماء صابر وفرح علي وكريم رمزي وأحمد عز وكريستين رياض ويحيي حمزة وميريكل نصيف وفتح الله ديدان وعمرو جميل وآخرين.