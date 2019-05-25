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فن

فى ذكرى أول لقاء لهما.. ندى الكامل تتغزل فى أحمد الفيشاوى

السبت 25/مايو/2019 - 03:04 م
أحمد الفيشاوى وندى
أحمد الفيشاوى وندى الكامل
أحمد إبراهيم
نشرت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تتغزل فيه بزوجها بمناسبة ذكرى أول لقاء بينهما.

وفضلت ندى الكامل أن تعلق على هذه المناسبة بكلمات أغنية "The boy I’m gonna mary"، والتي تقول في كلماتها: "اليوم قابلت الرجل الذي سأتزوج، وارتديت الخاتم الذي أحلم به".

وكانت انتشرت العديد من الأقاويل والشائعات حول انفصال أحمد الفيشاوى عن زوجته وهو ما نفاه الزوجان لاحقا.

وقد أثار الفيشاوى الصغير كثيرا من الجدل مع زوجته خاصة بعد ظهورها فى عدد من المناسبات أبرزها على الإطلاق حضورهما مهرجان الجونة السينمائى والقبلة الشهيرة على السجادة الحمراء.



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