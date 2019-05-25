حفل إفطار لجميع الأزاهرة الوافدين.. غدا

وجه الدكتور حمدي طه الأستاذ بإعلام الأزهر، الدعوة لحفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين الذي تنظمه مؤسسته الخيرية للطلبة والطالبات الوافدين بجامعة الأزهر غدا الأحد، وذلك في مقر المؤسسة أمام نادي المقاولون العرب في القاهرة، بحضور رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وقيادات الأزهر.





وقال أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، إن الطلاب الوافدين هم قوة مصر الناعمة وهم أبناء مصر والأزهر الذين نعتز بهم، وأن هذا اليوم هو بمثابة العيد القومي للأزهر، حيث سيشهد الاحتفالية عدد كبير من دول العالم الإسلامي، مضيفًا أن هذا الجموع المتواجد في هذا اليوم من الوافدين وغيرهم هم في الأصل سفراء للأزهر في بلادهم بعد التخرج فوجب الاهتمام بهم ورعايتهم.





وأضاف أن الطلاب الوافدين يستحقون كل تقدير بتركهم ديارهم وأهلهم جهادا في طلب العلم وعندما يجدوا من يهتم بهم سينقلون صورة حقيقية عن الإسلام السمح، مضيفا أن المائدة تفتح أبوابها طوال العام ولا تقتصر على شهر رمضان لكل طلاب العلم من الوافدين والمصريين وعابري السبيل.



