فاضي يا اسطى.. تشكيل عصابي يسرق السيارات الأجرة عقب استدراج سائقيها بزعم التوصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى، فى سرقة سيارات الأجرة عقب استدراج سائقيها بزعم توصيلهم.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم ثانٍ شرطة العاشر من رمضان، قيام أربعة عاطلين (لأحدهم معلومات جنائية، وآخر محكوم عليه فى قضية "سرقة"، وآخر محكوم عليه فى قضية "ضرب وإتلاف وتبديد") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى استدراج سائقى سيارات الأجرة؛ بزعم توصيلهم ولدى وصولهم يقومون بمغافلتهم وسرقة السيارات منهم.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم بمحال إقامتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بدائرة القسم، وبإرشادهم تم ضبط السيارتين و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.