جاسكو: 2 مليون طن مشتقات من مصنع ومجمع الصحراء الغربية خلال 2019

تبلغ جملة الإنتاج المتوقعة لمصنع ومجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التابع للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" 2 مليون طن من مشتقات الغاز خلال عام 2019، منها حوالى 1.8 مليون طن من مجمع عازات الصحراء الغربية وتشمل 980 ألف طن خليط الإيثان / بروبان، و450 ألف طن من البوتاجاز، و315 ألف طن من البروبان، بالإضافة إلى 83 ألف طن من المتكثفات.



ونجح مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية خلال العام الماضى فى إنتاج أكثر من مليونى طن من المنتجات ساهمت فى تلبية احتياجات السوق المحلى بحوالى 451 ألف طن من البوتاجاز، وتغذية شركتى سيدبك وايثيدكو بحوالى 2ر1مليون طن من خليط الإيثان / بروبان.



كما نجح المجمع فى إمداد معامل تكرير البترول بالإسكندرية بحوالى 91 ألف طن من المتكثفات، وقد بلغ إجمالى كميات البروبان التجارى المنتجة من المجمع حوالى 360 ألف طن تم تصديرها بالكامل للأسواق العالمية.



وقال المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، إن نجاح مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية فى إنتاج 6ر26 مليون طن من المنتجات منذ بدء تشغيل المجمع وإشراف شركة جاسكو على إدارة وتشغيل مصنع بوتاجاز العامرية قام خلالها المجمع والمصنع بدعم السوق المحلية بحوالى 10 ملايين طن من البوتاجاز، بالإضافة إلى إمداد معامل تكــرير البترول بالإسكندرية بحوالى ٥ر1 مليون طن من المتكثفات، كما قام مجمع غازات الصحراء الغربية بتصــدير حوالى 5 ملايين طن من البروبان التجارى للأسواق العالمية، ودعم صناعة البتروكيماويات بحوالى 10 ملايين طن من خليط الإيثان/بروبان.



وأضاف رئيس جاسكو أنه جار العمل فى مشروع نقل غازات حقل ريفين إلى مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية والذى يتضمن خط غاز قطر 30 بوصة بطول 70 كم وخط غاز قطر 18 بوصة بطول 5 كم، بالإضـــافة إلى ضاغطين لرفع ضغط الغاز قبل دخوله للمجمع، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ خطوط الغاز نهاية العام الجارى، والضواغط خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 145 مليون دولار للحفاظ على مستوى إنتاج المشتقات للوفاء باحتياجات شركتى سيدبك وإيثيدكو من خليط الإيثان / بروبان، بالإضافة إلى إنتاج البروبان والذى سيتم تدفيعه إلى مصنع إنتاج البروبيلين الجارى إنشاؤه ضمن خطة توسعات شركة سيدبك، مع استمرار دعم السوق المحلية بمنتج البوتاجاز.